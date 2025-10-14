október 14., kedd

Nézőpont Intézet

2 órája

A választók négyötöde támogatja a többgyermekes anyák adómentességét

Címkék#Nézőpont Intézet#anya#adómentesség

A magyar választók mintegy 80 százaléka egyetért a kormány döntésével, amely adómentességet biztosít a többgyermekes anyáknak – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából.

MW
A választók négyötöde támogatja a többgyermekes anyák adómentességét

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A többgyermekes anyák adókedvezménye a jövő évi választás egyik kulcskérdése, mert brüsszeli tervek és a Tisza Párt tanácsadói is a visszavonását szorgalmazzák, hasonlóan más, az Orbán-kormányok által biztosított családtámogatási programhoz.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint azonban elsöprő a kormányzati intézkedések társadalmi támogatottsága, hiszen a választók négyötöde (79 százalék) helyesli az adómentesség kiterjesztését és mindössze 18 százaléknyian ellenzik azt.

 

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának népszerűségét mutatja, hogy a kutatás eredményei szerint nincs olyan demográfiai csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados támogatottsága a többgyermekes anyák adómentességének. Mindössze a hagyományosan balliberális Budapesten (69 százalék) és a gyakran kormánykritikus attitűdű felsőfokú végzettségűek körében (66 százalék) regisztrálható 70 százalék alatti támogatás, még a fiatalok (18–29 évesek) 76 százaléka is pozitívan nyilatkozott a kérdésben. A többgyermekes anyák szja-mentessége egyértelműen vidéken (81 százalék), a 60 év felettiek (84 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (92 százalék) körében örvend elsöprő népszerűségnek.

Minden politikai párt támogatói esetében legalább 60 százalékos a kormány intézkedésének támogatottsága, amely trendből a Fidesz hívei emelkednek ki, akik gyakorlatilag egyöntetűen (95 százalék) helyeslik az adómentességet. 

Pártpreferencia mentén a legnagyobb megosztottságot a Tisza szavazói mutatják. Valamennyi párt szavazói közül ugyanis arányaiban Magyar Péter követői utasítják el leginkább az adómentesség bevezetését, pontosan egyharmaduk (33 százalék) nem helyesli azt. Ezzel a Tisza Párt hívei még a korábban legradikálisabban kormányellenes Demokratikus Koalíció szavazóinál is elutasítóbbak, utóbbiak körében – a Kétfarkú Kutya Párt választóival azonos mértékben – egynegyednyi (25 százalék) a többgyermekes anyák adómentességét helytelenítők mértéke.

