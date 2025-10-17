október 17., péntek

Takács Péter: a Tisza politikusai egyre nyíltabban beszélnek a kórházbezárásokról

Címkék#kórház#Tisza Párt#Takács Péter

Az egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán reagált a Magyar Hang cikkére, amely Magyar Péterék egészségügyi programját magasztalta.

Takács Péter: a Tisza politikusai egyre nyíltabban beszélnek a kórházbezárásokról

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Krizsán Csaba

„Megint hülyének nézik a magyarokat! Épül a narratíva...” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán, reagálva a Magyar Hang egyik cikkére, amely a Tisza Párt egészségügyi programját méltatta.

Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza politikusai (Tarr Zoltán) és „szakértői” (Hegedűs Zsolt, Kincses Gyula, Gilly Gyula) egyre nyíltabban beszélnek a programjuk várható hatásairól: kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, szülészeti és ortopédiai osztályok megszüntetése, valamint vizitdíj bevezetése várható. Ezzel párhuzamosan 

az ellenzéki propagandasajtó igyekszik úgy beállítani a változásokat, mintha ezek a magyar lakosság javát szolgálnák.

Takács kiemelte, hogy a módszertan is ismerős: korábban a Tisza adóemelési programját és a progresszív adózást is úgy tálalták, mintha azok előnyösek lennének, és aki ezt nem fogadja el, az „ostoba, elmaradott vidéki véglény”.

Az államtitkár kérdéseket is felvetett: 

meddig tervezik még „csúcsra járatni a magyarok lenézését”, és miért hiszik, hogy a módszer, ami eddig soha nem működött, most eredményre vezethet. 

Einstein híres gondolataira hivatkozva Takács ironikusan zárta: „Úgyhogy csinálják csak, nézzék hülyének a magyarokat! Jó lesz, most tuti sikerülni fog!”

 

