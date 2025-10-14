október 14., kedd

Szánalmas magyarázkodás

59 perce

Ruszin-Szendi Romulusz tagadja a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseit

Magyar Péter embere, a bukott vezérkari főnök tagadja a korábbi, a sorkatonaság visszaezetéséről tett kijelentéseit. Soha nem mondtam ilyet! – állítja Ruszin-Szendi Romulusz, aki szerint a propagandasajtó szándékosan akarja félrevezetni az embereket.

Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök

„A legújabb, hogy vissza akarjuk állítani a sorkatonaságot. Soha nem mondtam ilyet! Mondjuk, végig kellene hallgatni vagy olvasni a mondanivalómat és az sem lenne hátrány, ha meg is sikerülne érteni” – idézte a Magyar Nemzet Ruszin-Szendi Romulusznak a közösségi oldalán közzétet bejegyzését, amit annak kapcsán tett közzé, hogy a Fidelitas aláírásgyűjtésbe kezdett a sorkatonaság visszaállítása ellen.  

„A propagandisták eközben kiragadnak részmondatokat beszédekből, csak hogy félelmet keltsenek, hogy féljetek, hogy szándékosan megvezessék a lakosságot! Ez szándékos hazugság és félrevezetés, mert csak így tudják a hatalmat megtartani” – jelentette ki a bukott vezérkari főnök.

A lap felidézi, hogy 

Ruszin-Szendi nemrég egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke: hogy több legyen a nemzeti büdzsé.

A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. 

A teljes cikket itt tudja elolvasni

Magyar Péter embere is aláírta a sorkatonaság elleni petíciót

A Magyar Nemzet szúrta ki Németh Balázs videós posztját, amelyben arról számolt be, hogy az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót –  a cikket a további részletekkel ITT éri el. 

