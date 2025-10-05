Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül

Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot