2 órája
Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával
Fontos látogatáson vesz részt a magyar kormányfő hétfőn. Orbán Viktor Leó pápával és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozón Brüsszelben 2025. október 23-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Kaiser Ákos
Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával – írja a Magyar Nemzet. A tárgyalásra október 27-én, hétfőn kerül sor Rómában, a Vatikánban. Ez a megbeszélés része Orbán Viktor diplomáciai útjának, amelyben ugyanazon a napon délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is találkozik. Erről ír az olasz sajtó.
Orbán Viktorra és a Békemenetre voltak a legtöbben kíváncsiak (videó)A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-i beszédét a Nézőpont Intézet felmérése szerint.
Miről tárgyal Orbán Viktor és a pápa?
A találkozó témái várhatóan érintik az ukrajnai háborút, a békefolyamatot és a keresztény értékeket, hasonlóan Orbán Viktor korábbi pápai audienciáihoz. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozójuk.
A látogatással kapcsolatban Deák Dániel politikai elemző úgy fogalmazott:
Folytatódik az elszigetelődés, hétfőn Orbán Viktor Rómába utazik, majd találkozik XIV. Leó pápával, és Giorgia Meloni olasz kormányfővel is.