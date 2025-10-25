október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos látogatás

2 órája

Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával

Címkék#békefolyamat#XIV Leó#Giorgia Meloni#Orbán Viktor

Fontos látogatáson vesz részt a magyar kormányfő hétfőn. Orbán Viktor Leó pápával és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik.

MW
Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozón Brüsszelben 2025. október 23-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Kaiser Ákos

Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával – írja a Magyar Nemzet. A tárgyalásra október 27-én, hétfőn kerül sor Rómában, a Vatikánban. Ez a megbeszélés része Orbán Viktor diplomáciai útjának, amelyben ugyanazon a napon délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is találkozik. Erről ír az olasz sajtó.

Miről tárgyal Orbán Viktor és a pápa?

A találkozó témái várhatóan érintik az ukrajnai háborút, a békefolyamatot és a keresztény értékeket, hasonlóan Orbán Viktor korábbi pápai audienciáihoz. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozójuk.

A látogatással kapcsolatban Deák Dániel politikai elemző úgy fogalmazott:

Folytatódik az elszigetelődés, hétfőn Orbán Viktor Rómába utazik, majd találkozik XIV. Leó pápával, és Giorgia Meloni olasz kormányfővel is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu