Orbán Viktor: micsoda tragédia!
Mély megrendüléssel reagált a miniszterelnök a tragikus kenyai balesetre. A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatainak családjai felé – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor részvétet nyilvánított
Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat
– írta a kormányfő.
Megírtuk, a tragédia kedden reggel történt Kenya partvidékén, Kwale megyében, amikor egy Cessna Caravan típusú kisrepülőgép – külföldi turistákkal a fedélzetén – lezuhant és kigyulladt. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállás után nem sokkal, mintegy negyven kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen csapódott a földbe.
A helyi hatóságok megerősítették, hogy a szerencsétlenségnek magyar áldozatai is vannak.