Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!
A háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett.
Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár-Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb!
– fogalmazott.
A miniszterelnök bejegyzése szerint egész nap követni lehet majd a békemenet fejleményeit a Facebook-oldalán, és arra biztatott mindenkit, hogy
„álljon ki bátran a háború ellen”.
Orbán Viktor ünnepi beszéde a Kosuth téren 13 órakor kezdődik.