Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos
A kormányfő szerint a következő pár hónap is a háborús fenyegetésről fog szólni.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Orbán Viktor a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írta: „Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának.”
Orbán Viktor: tárgyalni kell Oroszországgal (videó)A miniszterelnök helyretette a háborúpárti erőket, s ismertette a magyar javaslatot is a koppenhágai EU-csúcson.
Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni
– írta a miniszterelnök, hozzátette:
„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz.”