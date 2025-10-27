Kiszelly: Orbán Viktor vezeti a kampányt, Magyar Péter csak kullog utána

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak mozgósítását és a párt hálózatának erősítését célozza – mondta a lapnak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Hozzátette: Magyar Péter legfeljebb reagálni tud a miniszterelnök kezdeményezéseire, így továbbra is követő szerepben marad.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án

Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A szakértő szerint

a Fidesz számára a nyár sikere annak köszönhető, hogy Orbán Viktor időben aktivizálta magát, ezzel megtörve a Tisza Párt lendületét. A párt nem tudott új szavazókat megszólítani, és kifogyott az eredeti üzeneteiből.

Kiszelly úgy látja: Magyar Péter országjárása is egyre kínosabb helyzetekbe torkollik, mert hiányzik mögüle a tartalom és az önálló politikai kezdeményezés.

Pártjának sem egyértelmű programja, sem felkészült jelöltjei nincsenek

– idézte fel az elemzési igazgató Tarr Zoltán megállapításait is.