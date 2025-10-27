október 27., hétfő

Szabina névnap

+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elemzés

32 perce

Kiszelly: Orbán Viktor vezeti a kampányt, Magyar Péter csak kullog utána

Címkék#DPK#Kiszelly Zoltán#Fidesz#Orbán Viktor#Magyar Péter

Orbán Viktor kormányfő célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, és az, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Magyar Péter csak követni tudja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek.

MW
Kiszelly: Orbán Viktor vezeti a kampányt, Magyar Péter csak kullog utána

A kampány ritmusát Orbán Viktor diktálja – Magyar Péternek nincs új üzenete

Forrás: MW

Fotó: MATE KRISZTIAN

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak mozgósítását és a párt hálózatának erősítését célozza – mondta a lapnak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Hozzátette: Magyar Péter legfeljebb reagálni tud a miniszterelnök kezdeményezéseire, így továbbra is követő szerepben marad.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án 
Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A szakértő szerint 

a Fidesz számára a nyár sikere annak köszönhető, hogy Orbán Viktor időben aktivizálta magát, ezzel megtörve a Tisza Párt lendületét. A párt nem tudott új szavazókat megszólítani, és kifogyott az eredeti üzeneteiből. 

Kiszelly úgy látja: Magyar Péter országjárása is egyre kínosabb helyzetekbe torkollik, mert hiányzik mögüle a tartalom és az önálló politikai kezdeményezés.

Pártjának sem egyértelmű programja, sem felkészült jelöltjei nincsenek

 – idézte fel az elemzési igazgató Tarr Zoltán megállapításait is. 

Kiemelte: miközben 

a kormányfő új politikai formátumokat hozott létre – a Harcosok Klubját, majd a Digitális Polgári Köröket –, és országos konzultációt indított, a Fidesz pedig háborúellenes aláírásgyűjtést szervezett, Magyar Péter mindössze ezekre próbált rákapcsolódni. 

A Tisza Párt mostani országjárása is inkább a kormánypárt akcióit követi, semmint saját napirendet teremtene – tette hozzá az elemző.

A matek most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, így a kormánypárt célja, hogy ne 80, hanem inkább 87 legyen a győztes választókerületek száma

Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató, hozzátéve, hogy 

a miniszterelnök képes aktivizálni a Fidesz támogatóit, a HK és a DPK a legaktívabb támogatók csoportja, utóbbira mintegy 90 ezren regisztráltak. 

Kiszelly Zoltán a Békemenetről  is nyilatkozott a lanak – erről ide kattintva olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu