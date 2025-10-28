Orbán Viktor régi szövetségesével egyeztetett Rómában

Orbán Viktort hétfőn magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója, Róma a következő állomás, ahova a béke üzenetével érkezett a kormányfő – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén.