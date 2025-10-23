37 perce
Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan!
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Soha nem voltunk még ilyen sokan – írta a kormányfő a Békemenetről közzétett fotóhoz.
A Békemeneten még soha nem voltak ilyen sokan
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! Soha nem voltunk még ilyen sokan!
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fotóhoz, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látszik.
Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án.
„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor, aki meghirdette a Béke napja kihívást.
Magyar miniszterelnök: Aki magyar, velünk tart!A Békemeneten való részvételre buzdította honfitársait Orbán Viktor.
A kiskakas is megjelent a Békemeneten
Mindenki a fedélzeten
– írta a miniszterelnök a Facebook-odalán, ahol egy fotót tett közzé.
„Kukurikú” – írta a képre a miniszterelnök.