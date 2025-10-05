6 órája
Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb
Ismét kiküldte heti körlevelét a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök ebben többek között Tarr Zoltán újabb botrányos kijelentését, a koppenhágai EU-csúcsot és a magyarok megtakarítási helyzet is érintette.
„A Tisza Párt sunnyog. Adóemelésre készülnek, lebuktak, és most sumákolnak. A nemzeti konzultáció viszont alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket a magyarok megvitassák. Nincs kibúvó, nincs sumákolás” – írta a digitális polgári körök tagjainak címzett vasárnapi körlevelében a miniszterelnök. A Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor emlékeztetett a hét botrányára is: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt, hogy nem kell minden kórháznak és iskolának fennmaradnia.
Azok, akik bennünket folyton az oktatás és az egészségügy lezüllesztésével vádolnak, kormányra kerülve kórházakat és iskolákat akarnak bezárni. Ha megtehetnék, meg is tennék
– mutatott rá a miniszterelnök.
A világpolitikára rátérve a kormányfő felhívta a figyelmet arra, Koppenhágában összeültek az európai vezetők, ahol az orosz–ukrán háború és Ukrajna helyzete volt a téma. „Magam is meglepődtem: lassan többségben leszek. Kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón. Egy biztos: a békepárti magyar álláspont minden fórumon és mindig ugyanaz – egyszerű, világos, logikus és tényeken alapul. Nem nekünk kell változtatnunk. Kivárjuk” – húzta alá a kormányfő.
A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal
Mint írta, fontos, hogy folyamatosan nemzeti egységet kell építeni a háború ellen, ezért aláírásgyűjtést indul Brüsszel háborús tervei ellen. Leszögezte: az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek. Koppenhágában a kormány világossá tette: a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal. Orbán Viktor úgy véli, minden népnek joga van ahhoz, hogy eldöntse, akar-e egy másik néppel egy közösségben lenni.
Nekünk, magyaroknak nem kell törődnünk azzal, hogy mit mond a másik 26 uniós tagállam. Az uniós tagság közös sorsot jelent. Mi ismerjük Ukrajnát. Miért kellene a közös sorsban osztoznunk velük? Ők Oroszország mellett élnek. Ezen mi nem tudunk változtatni. Az nem segítség, ha a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek
– hangsúlyozta.
Új csúcson a magyar családok tartalékai
Körlevele végén a miniszterelnök kitért a magyarok megtakarítási helyzetére is. Mint írta, újabb csúcsot értek el a magyar családok tartalékai: világszerte 8,7, Magyarországon pedig 14 százalékkal nőtt a pénzügyi vagyon 2024-ben. Az Allianz friss Global Wealth Reportja szerint ez a leggyorsabb hazai bővülés a 2008-as válság óta – a megtakarítások különböző formái történelmi rekordokat döntöttek.
Vasárnap sincs megállás. Ma szentelik föl és adjuk át a veszprémi érsekség székesegyházát. […] Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!
– zárta üzenetét a miniszterelnök.