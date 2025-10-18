Menczer Tamás: a nyugdíj a Tisza Pártnak csak egy szám (videó)

A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója a bejegyzésben közzétett videójában azt mondta: amikor nyugdíjról beszélnek, akkor nem egy számot látnak, hanem a szám mögött látják a szüleiket és a nagyszüleiket, „a szüleink és a nagyszüleink generációját”.

A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen – mondta háláját kifejezve.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „mi megbecsüljük őket és a köszönetünket akarjuk kifejezni”, ez egy érzelmi kérdés. Az érzelmi kérdés és a köszönet mögé, mellé szeretnénk az anyagi megbecsülést is odatenni – jegyezte meg.