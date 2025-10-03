október 3., péntek

Feszültség

1 órája

Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek

Címkék#ellentét#Tisza Párt#Tisza-szigetek#Magyar Péter

A Magyar Nemzet cikke szerint nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között.

MW
Magyar Péter Szekszárdon

Forrás: Tolnai Népújság

Fotó: Makovics Kornél

– A Tisza-sziget koordinátorai a párt vezetésének nem mernek zúgolódni, ugyanis amint bármilyen kritikát megfogalmaznak, ellenséggé válnak Magyar Péter szemében, aki megfosztja őket a pozíciójuktól – tudta meg egy a pártot ismerő informátorától a Magyar Nemzet. A lap azt is megtudta, a párt vezetése talán nem is érzékeli, hogy jó néhány sziget már kicsúszott a párt irányítása alól, és önállósította magát.

Feszültség van a párt és a szigetek között, ugyanis Magyar Péternek egy jó szava nincs azon emberekhez, akik folyamatosan a hátukat tartják neki. Ha viszont bármi probléma van, az rögtön az ő felelősségük 

– emelte ki az informátor. Elárulta, korábban a koordinátorok abban reménykedtek, hogy a sikeres közösségszervezés eredményeként előkelő helyet fognak kapni a listán vagy az egyéni jelöltek kiválasztása során. Azonban mostanra kiderült, hogy ez koránt sincs így, kizárólag Magyar Péter dönt ez ügyben is.

A Tisza Párt Magyar Nemzet birtokába került belső nyilvántartásából az is kiderült:

lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt, állításaival ellentétben mindössze 1570, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a támogatók területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Budapestre koncentrálódnak a tiszások, a vidéki választókerületekben gyengék.

További részletekért kattintson.


 

