október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötekedés

55 perce

Magyar Pétert a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él

Címkék#Dömötör Csaba#Digitális Polgári Kör#provokációra#Fidesz#Magyar Péter

Majd áprilisban válaszolunk a provokációra, üzente a Tisza Párt elnökének Dömötör Csaba.

MW
Magyar Pétert a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

„Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is” – reagált Dömötör Csaba Magyar Péter legújabb húzására, írja a Magyar Nemzet.

Mint ismeretes, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális polgári körök országjárását, a Tisza-elnök gyorsan rászervezett  az eseménysorozatra: ő is ott és akkor tartja országjáró állomásait, ahol a DPK állomásozik majd éppen.

Ez az ember a kötekedési lehetőségeket keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él. Ezt csinálta a családjában, és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.

„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban” – fűzte hozzá az EP képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu