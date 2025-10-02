2 órája
Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)
Iskolabezárás, kórházi ágyak ritkítása, nyugdíjreform, közigazgatási tisztogatás, agrártámogatások megvonása, igazságügyi puccs – ismerős elképzelések. Csakhogy ezek nem a 2010 előtti szocialista-liberális kormányok tervei, hanem a Tisza Párt programja, amelyről Tarr Zoltán beszélt egy fórumon.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A Tisza Párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra és adóemelésekre, ám időnként elszólják magukat, és abból egy valódi neoliberális terv tárul elénk – írja a Tűzfalcsoport. A blog összegezte Tarr Zoltán 2025. február 1-jei sárospataki felszólalását, amelyet a támogatóik előtt mondott el.
Tarr büszkén mesélte, hogy
Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”.
Azaz előre bejelentik, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.
– Elmondhatom, mert most már nem titok, a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki a kiugrott bíró, a neve talán ismerős. Van egy egyesületük, aminek a nevét most nem mondom, de abszolút nyilvános, és ők ebben az egyesületben foglalkoznak azzal, hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogy ha sikerül, ha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása. És ehhez az kell, hogy megfelelő szakmai felkészültségünk legyen – mondta Tarr Zoltán.
Mindezt Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéről mintáznák. Tarr a videóban arról beszél, hogy Lengyelországban az egész változás, ami a Tusk-kormány újbóli színrelépését eredményezte, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült.
– Volt egy 11 fős, jogászokból álló társaság,
akik előkészítették nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett.
Brüsszelből irányítják Magyar Pétert, a tét: bevándorlóországgá válik-e hazánk
Ez sem titok, ezzel a csoporttal mi intenzív kapcsolatban vagyunk, abból adódóan, hogy én most itt vagyok, nem tudok ott lenni egy másik eseményen, ami Budapesten van, ennek a csoportnak az egyik vezetője van most itt, egy filmbemutató volt Budapesten, meg egy konferencia, ahol ezekről a kérdésekről, az igazságszolgáltatás problémáiról és az igazságszolgáltatás átalakításának lehetőségeiről van szó – árulta el Tarr Zoltán. Hozzátette:
megvan a kapcsolatuk azokkal a lengyel emberekkel, közösségekkel, amelyek motorjai voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak mindabban, ami most történik.
Következtetésként ebből levonható: át akarják venni a lengyel modellt. Amikor Tusk hatalomra került, nem várt alkotmánybírósági döntésekre, nem egyeztetett, egyszerűen lecserélte a közmédia vezetőit, átvette a közszolgálati tévét élő adásban. Ellenzéki politikusokat börtönöztek be, bírósági és ügyészségi vezetőket mozdítottak el, Brüsszel pedig válaszul megszüntette a 7-es cikk szerinti eljárást Lengyelországgal szemben és megnyitotta a PiS elől elzárt uniós pénzcsapokat.
Közigazgatási átalakítások a Tisza Párt programjában
Retteghet, aki a közigazgatásban dolgozik, ugyanis Magyar Péterék ott is cserélnének mindenkit. Mint Tarr mondja: akiből nem lesz képviselő, őneki is biztos, hogy lesz feladat, mert szerinte
egyre többen vannak olyanok, akiknek az egyetlen igazi jó tulajdonsága az, hogy lojálisak a rendszerhez, és ezt valahogy majd majd orvosolni kell.
Azaz lecserélni mindenkit, aki nem osztja a Tisza Párt nézeteit. Itt még nem állna le a Tisza ámokfutása, Tarr Zoltán az oktatásról és az egészségügyről is beszélt. Szerinte ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani.
A Tűzfalcsoport rámutat, hogy
Tarr szavai mögött egy jól ismert, sokak által már korábban átélt forgatókönyv rajzolódik ki: amikor „racionalizálásról” és „struktúraátalakításról” beszél a politika, abból rendszerint bezárások, leépítések és megszorítások következnek.
Aki emlékszik a 2000-es évek baloldali kormányainak intézkedéseire, pontosan tudja, mit jelent, amikor egy politikus arról beszél, hogy „nem biztos, hogy minden településen kell iskola” vagy hogy „át kell gondolni a kórházi ágyak számát”. Felidézték: 2002 és 2010 között hivatalosan mintegy 380 önálló iskola szűnt meg, de az összevonásokkal együtt a bezárások száma reálisan 500 fölé tehető. Sok helyen a gyerekeket napi többórás buszoztatással vitték át központibb helyen lévő iskolákba.
Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve őket, ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett. Amikor Tarr arról beszél, hogy „nem kell mindenütt megőrizni azt a darabszámú kórházi ágyat” és hogy „át kell gondolni, meddig érdemes fenntartani kis iskolákat”, akkor valójában ugyanezt a leépítési logikát hozza vissza. A kérdés nem elméleti: aki vidéki szülő vagy beteg, azt közvetlenül érintené. Mert ezek a mondatok nem hatékonyságnövelésről szólnak, hanem arról, hogy kormányváltás esetén lesz-e még helyben tanító néni és kórházi ágy vagy sem.
