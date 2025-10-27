Magyar Péter előre magyarázza a 2026-os vereséget

Alternatív szavazatszámláló csapatot toboroz a Tisza Párt arra hivatkozva, hogy ezzel is megakadályoznák a választási csalás lehetőségét - írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt hetekben több lakossági fórumon is beszélt erről Magyar Péter. Szeptember 12-én, Pápán egy szimpatizáns felvetésére úgy válaszolt: „Azt fogjuk tenni, hogy minden választókörzetben legalább három megfigyelőnk lesz. Te is tudod, hogy 10 500 körzet van, úgyhogy legalább 31 500 önkéntesre van szükségünk. És örömmel jelentem, talán máshol is mondtam már, hogy alig 72 óra alatt erre a felhívásunkra több mint húszezren jelentkeztek.”

Majd arról beszélt:

kiképzik az önkénteseket, hogy mire figyeljenek majd a választások napján a szavazókörökben. „Nagyon fontos, hogy akik a Tisza nevében ott lesznek megfigyelők, azokat fel kell készíteni, hogy milyen szabálytalanságokra kell számítani, milyen visszaélésekre, és hogy mindent dokumentáljanak telefonnal, aláírásokkal, jegyzőkönyvvel, akkor nem lehet hamisítani, hiszen hiába nyúlnak bele az informatikai rendszerbe, utólag nem tudnak szavazatokat megmásítani, ha minden le van fotózva, ha minden rögzítve van”

– fejtegette Magyar Péter a fórumon.

Fidesz: A vereségtől fél Magyar

Felvetődik a kérdés, hogy miért beszél ennyit Magyar Péter a választási csalás elleni készülődésről, ha egyébként szerinte is lehetetlen érdemben manipulálni az eredményt. A Fidesz szerint ennek oka, hogy a Tisza Párt valójában a vereségtől fél.

A kormányzó párt az RTL Klub megkeresésére úgy reagált

: Magyar Péter nem a csalástól, hanem a választási vereségtől fél és előre magyarázza a bukást. Felhívták a figyelmet: maga a pártelnök mondta el korábban, hogy nem lehet csalni.

