Háromszorosan verné el a családokat a Tisza Párt a megszorításokkal (videó)

Hármas satuba fognák a magyar családokat a Tisza Párt megszorításai – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Cseh Tamás Zoltán, az AK energiapolitikai tanácsadója. Az első az adóemelés, a második a rezsicsökkentés megszüntetése, a harmadik pedig az energiaárak elszállásával egy több mint 10 százalékos gerjesztett infláció. Nemcsak arról van szó, hogy egy „kicsit” emelnének az adókon, hanem arról, hogy a magyar családok pénztárcái egy Tisza-kormány alatt igen komoly, hármas szorításba kerülnének: többet kellene fizetni az energiáért, több adót vonnának el és emellett többet is fizetnének a boltokban az árak emelkedése miatt – fejtette ki az energiapolitikai tanácsadó.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Az alacsony társasági adó versenyképességi kérdés is – hangsúlyozta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. (Ismert: a Tisza Párt ezt 9 százalékról 25 százalékra emelné.) – A napokban adták át a BMW debreceni gyárát. Egy konferencián osztrákok kérdezték tőlem, hogy 160 város versenyzett a beruházásért, hogyhogy Magyarország és hogyhogy Debrecen kapta meg? Nyilván az egyik ok az alacsony társasági adó volt. A multinacionális vállalat azt látta, hogy míg a szomszédos országokban tizen- és huszonvalahány százalék ez az adókulcs, addig nálunk 9 százalék. Ez egy fontos elem volt a döntésben – mutatott rá a kutatási igazgató.