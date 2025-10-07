8 perce
Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat
A kvantummechanika terén elért eredményeikkel érdemelték ki a rangos elismerést.
John Clarke brit, Michel H. Devoret francia és John M. Martinis amerikai tudós portréi (b–j) a kivetítőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia fizikai Nobel-díjakat odaítélő bizottságának idei nyerteseit bejelentő sajtótájékoztatóján 2025. október 7-án
Forrás: MTI/EPA/TT Hírügynökség
Fotó: Christine Olsson
A brit John Clarke, a francia Michel H. Devoret és az amerikai John M. Martinis kapja az idei fizikai Nobel-díjat „a makroszkopikus kvantummechanikai alagúteffektus és az energiakvantálás felfedezéséért egy elektromos áramkörben” – jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia kedden Stockholmban.
Az Egyesült Államokban dolgozó három tudós eredményei lehetőséget teremtettek a következő generációs kvantumtechnológia fejlesztésére, beleértve a kvantumkriptográfiát, a kvantumszámítógépeket és a kvantumérzékelőket.
A kitüntetés 11 millió svéd koronával (388 millió forinttal) jár, amelyet a tudósok között egyenlő arányban osztanak fel.
A díjat a hagyományoknak megfelelően december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.