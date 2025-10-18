1 órája
A baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a baloldal bagatellizálja a budapesti békecsúcs jelentőségét. A rendezvény célja, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak, és Magyarországot ismét a nemzetközi diplomácia középpontjába helyezze.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Szergej Bobilev
„Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak most sem igaza van, hanem igaza lesz!” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója állítását három plusz egy érvvel támasztotta alá.
A budapesti békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli „segítséggel” is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét – mutatott rá első pontként.
A főigazgató a második pontban azt is jelezte, hogy mindennek van egy erős aktuál- és belpolitikai dimenziója is:
bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter.
Ahogy a korábbi unorthodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar – mutatott rá Szánthó Miklós.
Most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy „Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából”, hogy „elszigetelődött”, hogy „magára maradt, már senki nem veszi komolyan” – írta a főigazgató. Majd rámutatott: éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket:
ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme.
Persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – amelynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos „sajtó” szügyig a része – tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi – tette hozzá.
Orbán Viktor Putyinnal egyeztetettOrbán Viktor tegnap este beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is telefonon.
Harmadik pontként Szánthó Miklós jelezte, érti, hogy a
messiásvárásba – megint – belebolondult hazai ballib nyilvánosság kínjában már nem tud mást mondani, mint hogy »ez csak jelképes« és, hogy »semmi kézzelfogható haszna nincs«.
Azonban a békének, jól tudjuk, óriási kézzelfogható haszna lenne: erősödne a magyar gazdaság, csökkenne az inflációs nyomás, mérséklődnének az energiaárak és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége – sorolta a példákat.
Azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a szuverenitás, az ország vezetőjenek függetlensége, a főigazgató jelezte,
azért, mert a szabadság egy lehetőség: lehetőség arra, hogy a helyeset cselekedjük.
Magyarország most éppen ezt teszi – tette hozzá.