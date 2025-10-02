október 2., csütörtök

Petra névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reagálás

55 perce

Az ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében

Címkék#Szijjártó Péter#Karácsony Gergely#Ukrajna

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent Karácsony Gergelynek.

MW
Az ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében

Karácsony Gergely főpolgármester

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Karácsony Gergely ismételten világossá tette, hogy a magyar ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében – írta a budapesti főpolgármester friss interjújára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Karácsony Gergely ismételten világossá tette, hogy a magyar ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében - írta a budapesti főpolgármester friss interjújára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető kiemelte, hogy „az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen”.

Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk

 – folytatta.

„Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja” – szögezte le.

Karácsony Gergely az Euronewsnak nyilatkozva azt mondta, hogy Magyarországon a kormánypropaganda azért fordult Ukrajna és az európai uniós terveik ellen, mert elfogytak az ellenségképek. Illetve kifejtette, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke lenne Ukrajna csatlakozása, még akkor is, ha az újjáépítés hatalmas forrásokat vonna el az EU-költségvetésből.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu