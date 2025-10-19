1 órája
A nyugati sajtó Magyarország kijátszását latolgatja
Egy brit napilap élesen bírálta Magyarországot, amiért Orbán Viktor miniszterelnök akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait. A lapban megjelent véleménycikke szerint Európa a második világháború óta legveszélyesebb helyzetével néz szembe, és Brüsszel most azon dolgozik, hogy megkerülje Orbán Viktor vétóját, ezzel előmozdítva Ukrajna uniós integrációját. Ezzel a lap is beállt a háborúpárti brüsszeliek mellé.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió koppenhágai csúcstalálkozóján úgy fogalmazott: „Európa a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben van.” A The Guardian véleménycikke szerint az ukrajnai háború új, fenyegető szakaszba lépett, amit az orosz légtérsértések is jeleznek – írta a Magyar Nemzet az Origo nyomán.
A brit lap kiemeli, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetségesként való megítélése miatt az európai egység és szolidaritás kulcsfontosságú. A koppenhágai tárgyalások azonban nem hoztak érdemi eredményt. A Nyugat tehetetlen, és Brüsszel háttérbe szorult a béketárgyalásokban, ezért a lap a már ismert forgatókönyv szerint Orbán Viktort támadja.
Orbán Viktort támadják
A The Guardian szerint Ukrajna és Moldova 2022-ben, Oroszország illegális inváziója után kapott EU-tagjelölti státuszt, ám Orbán Viktor továbbra is akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A brit lap úgy fogalmaz: „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország nemcsak az EU Oroszországgal szembeni szankcióit késlelteti, hanem továbbra is fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól.
Megkerülnék a magyar vétót
Az EU-csatlakozási folyamat egyhangú jóváhagyást igényel, így a The Guardian szerint a kérdés az, hogyan lehet megkerülni Orbán Viktor ellenállását.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a szavazási szabályok módosítását javasolta, amely lehetővé tenné, hogy a tagállamok minősített többséggel döntsenek. Ehhez azonban szintén Orbán Viktor beleegyezése szükséges.
A brit lap szerint Brüsszel ezért most olyan megoldáson dolgozik, amely megkerüli a nemzeti fővárosok hivatalos jóváhagyását, hogy Ukrajna és Moldova előmozdíthassa a szükséges reformokat.