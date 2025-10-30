A Jónak lenni jó! kampány idén a kárpátaljai gyermekeket segíti

„Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni” – mondta Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a csütörtöki sajtóeseményen a Bethesda Gyermekkórházban.

AJónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Mint megjegyezte, a Jónak lenni jó! egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája.

Példaértékű összefogással egy igazi brand született

– mondta.

Altorjai Anita arról is szólt, hogy a Jónak lenni jó! kampány az elmúlt években főként a gyermekek felé fordult, és ez idén is így van. Emlékeztetett arra, hogy az ukrajnai háború kirobbanásakor, 2022-ben a közmédia egész napos kampányt rendezett a kárpátaljai rászorulók támogatása érdekében: „Most ugyanezt kérjük, figyeljünk a háború áldozataira, a borzalmas drámákra, a következményekre”.

A KEGYES Alapítvány, amelynek segítségére sietünk, azokat a gyermekeket támogatja, akiket szüleik különböző okokból a kórházban hagynak. Az alapítvány a legtöbbször gyógyszereket, tápszereket, játékokat vesz, és nagyon fontos, hogy emellett ezeknek a kicsiknek megfogjuk a kezüket

– fogalmazott Altorjai Anita.

A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él: az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a [email protected] címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója kiemelte: a kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek.

A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk

– fűzte hozzá Siklósi Beatrix.