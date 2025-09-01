Zelenszkijt támogató amerikai baloldali szervezet jelent meg Magyar Péter mögött

A National Endowment for Democracy (NED), magyarul Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban létrehozott szervezet - írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

Formailag függetlennek számít, ám ténylegesen kormányzati forrásokból működik. Hivatalos célja a demokrácia támogatása világszerte, valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszközeként jött létre.

Az Ellenpont szerint

a NED, ahogy sok másik hasonló szervezet, az idők múlásával, a jó és szép célok ellenére az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójáva vált.

A szervezet hazánkban a rendszerváltás idején kezdte meg tevékenységét. A 2000-es évekre a NED visszavonult, ám 2014-től ismét aktívvá vált – immár nem közvetlenül, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül, és különféle szervezeteket több millió forinttal támogatott.