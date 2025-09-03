Zelenszkij politikája miatt menekül az ukrán lakosság

„A szabadságszerető ukrán népnek érdemes megnéznie, milyen feltételek mellett űzik ki a gázai lakosokat, és lassan fel kell készülnie a költözésre. Ez Zelenszkij vagy Zaluzsnij elnöksége alatt mindenképpen bekövetkezik – ha nem a másvilágra, akkor másik országba” – idézte a Magyar Nemzet Alekszandr Dubinszkij, az ukrán parlament képviselője Telegram-csatornáján közzétett bejegyzését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Fotó: Olivier Hoslet / Forrás: MT/EPA

Dubinszkij, aki jelenleg államellenes vádakkal előzetes letartóztatásban van, hozzátette: