Az ukrán külügyminiszter üzent Szijjártó Péternek
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a vitás kérdésekről Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
„Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra. Épp ellenkezőleg: Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja” − írta az ukrán tárcavezető az X-en, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek címzett üzenetében.
Magyarország nemzetbiztonsági stratégiájából idézve hozzátette:
Magyarországnak érdeke egy erős és egységes Európa, amely továbbra is a sikeres integráció útján halad, és vonzó integrációs kilátásokat kínál.
Szerinte Ukrajna EU-csatlakozása nem fenyegeti a magyar gazdákat sem, akik „egyetlen napra sem zárták le az ukrán-magyar határt, sőt, idén aktívan vásárolnak ukrán kukoricát”. Érvelése szerint Ukrajna csatlakozása az EU-hoz a magyar munkaerőpiacot sem veszélyezteti, „hiszen az orosz invázió előtt a magyar kormány előszeretettel hívott ukránokat Magyarországra dolgozni a szakképzett munkaerő hiányának pótlására”.
A legfontosabb pedig, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, miként azt vezetőik többször is nyilvánosan kijelentették. Érdekeik védelme a magyar alkotmányban is rögzítve van
− mutatott rá Szibiha.
A miniszter azt javasolta magyar hivatali partnerének, hogy az X-en folytatott „csatározás” helyett találkozzanak, és folytassanak érdemi párbeszédet.
Biztos vagyok abban, hogy tudunk jóhiszeműen tárgyalni pragmatikus megoldásokról nemzeteink közös békéje és biztonsága érdekében, egy egységes Európában
− zárta bejegyzését Andrij Szibiha.
Szijjártó Péter reagált a kérésre
Erre reagálva Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, ellentétben Zelenszkijjel, „a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról”.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány kizárólag a magyar emberek véleményét veszi figyelembe – írja a Magyar Nemzet.
Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!
– sorolta. A miniszter összegzésként kijelentette: „Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!”