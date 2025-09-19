szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illegális bevándorlás

49 perce

Tíz éve gyűjtik a tapasztalatokat, így kezelte Ausztria és Németország a migrációt

Címkék#határvédelem#migráns#Angela Merkel#migráció#Ausztria#Németország

A migráció kezelése nem csupán határvédelmi, hanem gazdasági, társadalmi és politikai kihívás is.

MW

Ausztria és Németország tapasztalata jól mutatja, hogy a migráció kezelése nem csupán határvédelmi, hanem gazdasági, társadalmi és politikai kihívás is. A 2015-ös európai migrációs válság óta Németország és Ausztria a kontinens két legfontosabb befogadó országa közé tartozik. Bár mindkét állam kulcsszerepet játszott a migránsok ellátásában és integrációjában, politikájuk, jogi megoldásaik és társadalmi hozzáállásuk számos ponton eltér – közölte a Magyar Nemzet.

migráció
Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov

A modern európai politika egyik legemblematikusabb kijelentésévé vált 2015 nyarán Angela Merkel egyetlen mondata: „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni”). Az akkori német kancellár ezzel a kijelentéssel fejezte ki a bizalmát abban, hogy Németország képes megbirkózni a menekültválság példátlan kihívásával. A döntés, hogy nem zárják le a határokat és lehetővé teszik a menedékkérelmek benyújtását, történelmi fordulatot jelentett. 

Csak 2015-ben mintegy 476 ezer menedékkérelmet regisztráltak Németországban, többségük szíriai, iraki és afgán állampolgár volt.

Az elmúlt évek történései, terrortámadásai azonban arra emlékeztetnek, a németek nem tudták megcsinálni.

A modellek különböznek, a tanulság közös

Németországnak és Ausztriának 2015-ben hasonló volt a kiindulópontjuk, de a migrációs politikájuk gyorsan eltérő irányt vett. Merkel Németországa a migránsok befogadását választotta, a határokat nyitva hagyta, majd 2016-tól fokozatos szigorítással – megállapodás az EU és Törökország között, gyorsított eljárások, határőrizet – igyekezett szabályozni az érkezéseket. Ausztria ezzel szemben már 2016-ban felső korlátot vezetett be, megerősítette a határvédelmet és szigorúbb családegyesítési szabályokat alkalmazott, majd Sebastian Kurz kormánya a „rend és korlátozás” politikáját tette alapelvvé.

Míg Berlin a humanitárius kötelezettségvállalást igyekezett összeegyeztetni az integrációval, Bécs a visszatoloncolások, a határkerítések és az új, elutasítást könnyítő menedékjogi törvények felé mozdult el.

A német és az osztrák modell különbségeiről, részleteiről és eredményeikről bővebben olvashatnak a Magyar Nemzet cikkében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu