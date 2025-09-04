Adóemelési botránya miatt Kötcsére menekülne a Tisza-párt

Magyar Péterék most hétvégén újabb kísérletet tesznek, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról - írta a Magyar Nemzet.

A hírek szerint a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére.

Mint korábban beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak