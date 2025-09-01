29 perce
Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)
Megdöbbentő kijelentést tett a Tsza Párt etyeki fórumán a pár alelnöke. Tarr Zoltán beismerése megerősíti a Tisza-adóval kapcsolatosan napvilágot látott információkat.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk
– fogalmazott a Tisza Párt alelnöke az etyeki fórumon, hívta fel a figyelmet Deák Dániel, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szemlézte.
Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.
Vagyis, a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.
Tisza-adó: minden, amit tudni lehet Magyar Péterék progresszív szja-tervéről
