2 órája
Szijjártó Péter: Európa biztonsága Afrikában kezdődik
Létrejött a megállapodás, amelynek alapján magyar cégek világszínvonalú technológiákat felhasználva csaknem negyedmillió embert láthatnak majd el biztonságos ivóvízzel Tanzániában, a Viktória-tó környékén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Dar es-Salaamban, írja az MTI.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala
Szijjártó Péter a tanzániai kollégájával, Mahmúd Tabit Kombóval közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy véglegesítették a megállapodást, amelynek alapján magyar vállalatok a világ legfejlettebb víztisztítási technológiáját felhasználva csaknem negyedmillió ember számára biztosítanak majd biztonságos ivóvizet a Viktória-tó környékén.
A világszínvonalú magyar vízgazdálkodási technológiát arra fogják használni, hogy a Viktória-tóból vizet vegyenek ki, megtisztítsák, majd körülbelül negyven kilométerre elszállítsák, és több száz méteres szintkülönbséget leküzdve, két biztonságos tározóba juttassák
– mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
„Ehhez valóban világszínvonalú technológiára van szükség, amelyet a magyar cégek biztosítanak. A beruházás összege 55 millió dollár lesz, amelyet kötött segélyhitel-program keretében finanszíroznak, és erről hamarosan szerződést írunk alá a tanzániai kormánnyal. Ez a legfontosabb mérföldkő, amely jelentősebb bármely korábbi fejlesztésnél a kétoldalú gazdasági együttműködésünk történetében” – fűzte hozzá.
Az egyik legfontosabb kihívásnak nevezte jelenleg Afrikában az ivóvízellátás biztosítását a gyorsan növekvő népesség számára. „Ha ez nem sikerül, annak két nagyon szomorú következménye lehet: vagy az emberiség történelmének legsúlyosabb humanitárius katasztrófája, vagy pedig a legnagyobb migrációs nyomás Európára. Mi mindkettőt szeretnénk megelőzni” – figyelmeztetett.
„Mi, magyarok jól tudjuk, hogy Európa biztonsága Afrikában kezdődik. Ezért felelős biztonság- és fejlesztéspolitikánk keretében technológiai és pénzügyi támogatást nyújtottunk számos afrikai országnak annak érdekében, hogy biztosítani tudják a biztonságos ivóvízellátást növekvő népességük számára”
– folytatta.
Szijjártó Péter ezt követően kiemelte, hogy Tanzánia célja is az innováció, a technológiai fejlődés, a digitális és zöld technológiák egyre szélesebb körű bevezetése, és a most aláírt megállapodások biztosítják, hogy a magyar MeOut Group jelentős szerepet vállaljon a kapacitásépítésben, az ország felsőoktatási rendszerének modernizációjában.
Arra is kitért, hogy Tanzánia már kilenc éve vesz részt a magyarországi ösztöndíjprogramban, így idén is harminc hallgató tanulhat hazánk egyetemein, főként gyógyszerészeti és műszaki területen. „És büszkék vagyunk arra is, hogy négy magyar egyetem működik együtt öt tanzániai partnerintézménnyel a műszaki, a mezőgazdasági és az orvosi felsőoktatás területén” – fogalmazott.
A miniszter végül leszögezte, hogy a már több mint ötven évre visszatekintő kétoldalú kapcsolat mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, márpedig ma, amikor az emberiség súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, egyre inkább felértékelődnek az ilyen partnerségek.
Nagyrabecsülését fejezte ki, amiért Tanzánia jelentősen hozzájárul a regionális biztonság és a stabilitás megőrzéséhez, és hangsúlyozta, hogy a két ország a globális béketábor része.
„A diplomáciai megoldásokat részesítjük előnyben a háborúkkal és fegyveres konfliktusokkal szemben. Osztjuk azt a nézetet, hogy a háborúk nem a csatatéren érnek véget, hanem a tárgyalóasztalnál, s ezért mindig esélyt kell adni a diplomáciának” – szögezte le.
„Mi, Magyarország és Tanzánia, kiállunk a béke és a stabilitás mellett szerte a világon” – jelentette ki, a felek pragmatikus, józan észre alapozott megközelítését méltatva.
Szijjártó Péter: Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Dar es-Salaamban
Magyarország, a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel, diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar es-Salaamban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt, működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia a hatezer kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere Magyarországnak.
Méltatta az ország kiállását a szuverenitása, a kulturális, vallási és történelmi öröksége mellett, illetve terrorizmus elleni küzdelmét, részvételét a békefenntartásban és a menekültek befogadásában.
És emellett Tanzánia az egyik legdinamikusabban fejlődő ország az afrikai kontinensen. Dar es-Salaam Kelet-Afrika legnagyobb városa, s az ország pénzügyi és gazdasági központja. Mindez elegendő ok arra, hogy azt mondjuk: most van itt az ideje a diplomáciai képviseletünk újbóli megnyitásának
– közölte.
Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az iroda legfőbb feladata a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felgyorsítása lesz, amihez adottak a jó alapok, miután a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a háromszorosára nőtt.
A magyar vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tanzániai piac iránt. Azokon a területeken, ahol a hazai technológiák világelsők - ideértve a vízgazdálkodást, az élelmiszerbiztonságot, valamint az egészségügyet és a mezőgazdaságot - készek vagyunk hozzájárulni Tanzánia sikeréhez
– jelentette ki.
Példaként említette, hogy magyar cégek fejlesztési munkája nyomán negyedmillió ember juthat hamarosan biztonságos ivóvízhez a Viktória-tó környékén, továbbá van magyar részvétel a felsőoktatás modernizációjában is.
Egyre több magyar cég érdeklődik a piacra lépés iránt, a biztonsági nyomdászattól a napelemparkok telepítéséig
– tájékoztatott.
Arra is kitért, hogy a képviselet feladata lesz az ösztöndíjprogram népszerűsítése is, mert jelenleg is több mint száz tanzániai hallgató tanul Magyarországon, de ideje lenne új célokat kitűzni.
Mindannyian tudjuk, hogy ambiciózus és sikeres együttműködést lehetetlen személyes jelenlét nélkül építeni. A személyes jelenlétet nem lehet digitálisan helyettesíteni (…) A Dar es-Salaam-i képviseletünk újbóli megnyitása a kétoldalú együttműködésünk új, sikeres fejezetének kezdetét jelenti
– vélekedett.
A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy
az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, háborúk dúlnak a világban, a terrorfenyegetettség is magas, és egyesek a kommunikációs csatornák, évtizedek óta fennálló kapcsolatok elvágásával vagy szankciókkal reagálnak a válságokra.
Szavai szerint ez mind a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, ami Magyarország érdekeivel élesen ellentétes, a kormány ehelyett a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésben érdekelt, ezt tükrözi hazánk Afrika-stratégiája is.
Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a jövő kontinenséről van szó, amelynek népessége 2050-ig 950 millióval fog nőni, ez pedig sürgető feladatot ró a nemzetközi közösségre.
Biztosítanunk kell, hogy minden gazdasági, oktatási és egészségügyi előfeltétel rendelkezésre álljon ahhoz, hogy ez a növekvő népesség Afrikában maradjon. Ezért átfogó, nagyszabású gazdasági fejlesztési programra van szükség, amely segíti Afrika kapacitásainak megerősítését. Mi, magyarok, kivesszük a részünket ebből
– fogalmazott.