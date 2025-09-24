1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot
Magyarország célja, hogy a NAÜ ismét teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz – közölte a tárcavezető.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter és Szijjártó Péter
Forrás: Facebook
Magyarország álláspontja egyértelmű: nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek
– írta a tárcavezető.
Diplomácia, nem fegyverkezés
A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások híve.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszternek elmondtam: továbbra is a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá
– fogalmazott.
Nemzetközi ellenőrzés kell
Szijjártó Péter kiemelte: helyesnek tartja, hogy Irán esetében is a korábbi nemzetközi megállapodás alapján a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelje az ország nukleáris programját. Magyarország célja, hogy visszaálljon a korábbi, békésebb állapot, vagyis a NAÜ teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz.
Szijjártó Péter azt is felidézte: idén éppen száz éve, hogy Magyarország és Irán között létrejött a diplomáciai kapcsolat, amelyet a mostani helyzetben is fontos alapnak tart a két ország közötti párbeszédhez.