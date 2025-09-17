Szijjártó Péter: Japán kész az együttműködés fejlesztésére Magyarországgal

Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan, Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

A tárcavezető arról számolt be a találkozóit követően, hogy a japán kollégájával folytatott egyeztetésén meggyőződhetett arról, hogy a kelet-ázsiai ország készen áll az együttműködés megerősítésére az olyan, hazánk számára kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, a konfliktusok lezárása, az űrkutatás, az űrtechnológia fejlesztése, valamint a nukleáris ipar.

„Ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak. Ezek együttesen sajnos magukkal hordozzák a harmadik világháború kirobbanásának lehetőségét, ezért az egész világnak érdeke, különösen azon országoknak, amelyek háborúk szomszédságában helyezkednek el, hogy ezen háborúkból és biztonsági konfliktusokból minél előbb, minél többet le lehessen zárni” – mutatott rá.

Egyetértettünk abban, hogy a nemzetközi jogot mindenkinek tiszteletben kell tartania, és hogy a háborúkat nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál, diplomáciai megoldásokkal lehet lezárni. Ez Magyarország számára ma az egyik legfontosabb kérdés, hiszen három és fél éve élünk az ukrajnai háború szomszédságában

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy azok az eddigi békekísérletek egyértelműen zátonyra futottak, amelyek a csatatéren akarták lezárni az ukrajnai háborút, ugyanis ez szavai szerint lehetetlen.

Donald Trump békeerőfeszítései kell, hogy példaként szolgáljanak. Ezek a békeerőfeszítések a tárgyalóasztalnál, diplomáciai eszközökkel akarják lezárni ezt a háborút

– fogalmazott.

Ezután kitért arra is, hogy a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén, kihasználva azt, hogy Kapu Tibor a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, ahol részt vett a Nemzetközi Űrállomás japán moduljának földi képzésében.