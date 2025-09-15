1 órája
Ruszin-Szendi kézifegyverrel jelenhetett meg a Tisza Párt rendezvényén (videó)
Videófelvétel igazolja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek tűnő tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain. A felvételen jól kivehető, hogy ruhája alatt kirajzolódik egy fegyverszerű forma, miközben a tiszás a hallgatóság előtt a „szeretetország” eszményéről beszél. Ruszin-Szendi Romulusz akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt viselt, arra engedélyt kellett kapnia, különben szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el.
Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: Facebook
Újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz körül: egy felvétel szerint Magyar Péter embere kézifegyverrel jelent meg a Tisza Párt rendezvényén. Korábban sem riadt vissza az erőszaktól: Kötcsén kézzel és testtel lökdöste arrébb a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kérdezte − írja a Magyar Nemzet.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:
Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!
Börtönbe kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz
Az Origo felhívja a figyelmet, az, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnök volt, nem jelent semmit, nem jár neki automatikusan civil fegyvertartási vagy -viselési engedély. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára ilyen engedélyt, amennyiben éles lőfegyver volt nála.
Ruszin-Szendi Romulusz esetében tehát
a fegyverviselésre ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak, mint bármely civilre. Akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt hordott, engedély nélkül szabálysértést vagy bűncselekményt követett volna el.
A cikkből az is kiderül, hogy mennyi mennyi börtön járhat élés lőfegyver esetében, ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye.