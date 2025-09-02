Rétvári Bence: most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak, balhézni megy Magyar Péter Kötcsére

– Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért a bejárat elé megy balhézni – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, miután Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, vasárnap Kötcsére vonul és híveit is arra kérte, tartsanak vele - vette észre a Magyar Nemzet.

A parlamenti államtitkár rámutatott, Magyar Péter mindössze attól érdekes, mert a volt igazságügy-miniszter férje volt.

Magyar Péter miért érdekes? Mond újat? Nem. Mond eredeti gondolatot? Nem. Hallottunk tőle olyat, amit a baloldal politikusaitól és a külföldről finanszírozott médiától nem hallottunk? Nem. Akkor ő miért is érdekes? Mert az igazságügy-miniszter volt a felesége. Ennyi és semmi több

– közölte.

Most, hogy nem jut be Kötcsére, balhét szervez Magyar Péter

– Most kísérőként nem jut be. Most nem tud Orbán Viktornak az első sorban tapsolni. Most nem tudja magát jól fizető pozíciókra beajánltatni. The MAN, ahogy magát hívja. A férfi, aki mindent a feleségének köszönhet. Akinek nincs egyéni teljesítménye. Aki jól fizető állást is a felesége révén akart, és ezért nem szégyellte meg is zsarolni a gyerekei anyját egy titokban készített hangfelvétellel – idézte fel az államtitkár.