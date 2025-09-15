1 órája
Rákay Philip: telt ház lesz a digitális polgári körök találkozóján (videó)
Németh Balázs vendégeként Rákay Philip a Harcosok órájában arról beszélt, hogy kötelező részt venni a digitális polgári körökben, és nem szabad lehajtott fejjel járni.
Rákay Philip
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Rákay Philip, a digitális polgári körök nagykövete a Harcosok órájában arról beszélt, hogy több mint hetvenezren csatlakoztak eddig, ami azért is jelentős, mert a hagyományos polgári létformától távol áll a digitális világ, de rá kellett jönni, hogy ott is jelen kell lenni.
Egyre többen látják be, hogy jelen kell lenni, és nem kell lehajtott fejjel járni, igenis igazunk van a legtöbb közéletet szétfeszítő dologban
– mondta, jelezve: vajon mi a helyzet a tiszás applikációval, amelyről Radnai Márki ismerte be, hogy Amerikában kezelik? Kitért arra is, tele volt az ellenzék külföldi, főként amerikai adományozókkal, és most kiviszik oda a teljes adatkezelést, ami millió kérdést vet fel.
Miért nem osztrák cégtulajdonosoknál szervez szafarit Hadházy Ákos?
Szóba került Hatvanpuszta is, amiről azt mondta: több tízezerszámra hevernek a pusztulás szélén álló gazdasági épületek Magyarországon, amelyeket nem éri meg felújítani, főleg funkcióváltás nélkül, hiszen golfpályaként, fogadóként többet is rendbe hoztak már ilyen ingatlanból.
– Örülni kellene, hogy vannak emberek, akik, ha magánterületen is, de belevágnak ilyen felújításokba, és megmentenek valamit az utókornak. Érthető persze, hogy Hadházy Ákosnak lelki igénye van a kommunista államosításra, de ezt be kellene fejezni, és nem kéne magánterületre engedély nélkül bemenni, meg létrákon lógva kukucskálni.
– Amikor osztrák cégek autópályákat építve vitték ki a profitot, nem lehetne az osztrák cégtulajdonosoknál és ingatlanjaiknál szafarit szervezni? – tette fel a kérdést.
Baloldali gazdaságpolitikát képvisel Magyar Péter
A Tisza-adó kapcsán felidézte: az édesanyák adómentességére mondták, hogy arcátlanság, ami jellemzi a pártot.
– Amíg nem jött ki Tarr Zoltán beszéde, egy szó sem esett adócsökkentésről meg adókalkulátorról, és az is felvet pár kérdést, hogy ha adót akarnának csökkenteni, mit nem szabad elmondani?
Irreleváns, hogy adócsökkentésről beszél a Tisza. És azt is érdemes megnézni, kik azok a közgazdász zsenik, akik ott ülnek a pártnál. Ezek a zsenik korábban hónapról hónapra elmagyarázták, hogy államcsőd lesz, és nem lett – idézte fel.
Emlékeztetett: az IMF-megállapodást elsőként Kádár János kötötte meg, és az IMF mondta meg, mire szabad költeni a pénzt. Ennek vetett véget Orbán Viktor, aki kiseperte az IMF-et, így ma már senki nem mondja meg, lehet-e 13. havi nyugdíjra költeni a pénzt vagy szja-mentességre.
A Tisza Párt szekerét toló Surányi György és Petschnig Mária Zita évek óta mondják, hogy az egykulcsos adó nem jó, közben elkótyavetyélték az aranytartalékot.
A kirakatban hazudozhat Magyar Péter, de a képlet egyértelmű, ezek a balos közgazdászok vannak mögötte
– hangsúlyozta.
Rákay Philip arról is beszélt, hogy a Tisza adóemelési terve alapján a befektető cégek is távol maradhatnak majd, hiszen most a társasági adó 9 százalék, de Magyar Péterék tervei szerint ez is jelentősen emelkedne. – Jó lenne, ha a tiszás kisvállalkozók is belegondolnának abba, hogy rájuk nézve mit jelentene a Tisza-adó.
Az adás végén elhangzott: a szombati DPK országos találkozón telt ház lesz, de az is lehet DPK-tag, aki már tagja a Harcosok Klubjának is.
Dömötör Csaba: amikor a patrióták megölésével fenyegetőznek, a baloldal hallgat
A Harcosok órája vendége volt Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is. Az éppen tíz évvel ezelőtt életbe lépett jogi határzárról beszélgetett először a műsorban. A Fidesz EP-képviselője azt mondta: ránk törték az ajtót, de az irányváltás nem érzékelhető, pedig a migráció következményei drasztikusak.
– Ezt támasztja alá a brüsszeli főügyész is, aki azt mondta:
a helyzet tarthatatlan, de hasonló állapotok vannak Angliában és Franciaországban is.
Uszítás a patrióták ellen
Rámutatott: Charlie Kirk halála kapcsán ugyanaz az uszítás megy az Európai Parlamentben és Márki-Zay Péteréknél is, mint Amerikában.
Amikor a színpadon hangzanak el akasztással való fenyegetések, a politikusok rendre nem reagálnak, ők kvázi ott sem voltak
– mondta, hozzátéve, korábban is volt ilyen, Tordai Bence is hergelt intézmények és emberek ellen. A támogatottság megtorpanását igyekeztek ezekkel a viselkedésekkel ellensúlyozni.
Arra, hogy Kovács Gergely örvendezett az amerikai konzervatív véleményvezér halálán, Dömötör Csaba azt mondta: várja a különböző jogvédő szervezetek felszólalását. Jelezte, fordított esetben az érintett szervezetek már rég felszólaltak volna.
Jobboldali politikusok sosem jöttek ilyen videókkal, egyszerűen más a hozzáállásunk az emberi méltósághoz, az élethez és a halálhoz.
– Amikor megtörténik egy ilyen gyilkosság, kérdés, adnak-e teret, hogy lerójuk a kegyeletünket. Ez az EP-ben nem sikerült, noha a jobboldal ezt kezdeményezte, a szocialista levezető elnök pedig a néma felállás alatti másodpercekben lekeverte. George Floyd esetében erre lehetőséget adott az Európai Parlament – emlékeztetett Dömötör Csaba.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.