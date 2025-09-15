Rákay Philip: telt ház lesz a digitális polgári körök találkozója (videó)

Rákay Philip, a digitális polgári körök nagykövete a Harcosok órájában arról beszélt, hogy több mint hetvenezren csatlakoztak eddig, ami azért is jelentős, mert a hagyományos polgári létformától távol áll a digitális világ, de rá kellett jönni, hogy ott is jelen kell lenni.

Egyre többen látják be, hogy jelen kell lenni, és nem kell lehajtott fejjel járni, igenis igazunk van a legtöbb közéletet szétfeszítő dologban

– mondta, jelezve: vajon mi a helyzet a tiszás applikációval, melyről Radnai Márki ismerte be, hogy Amerikában kezelik? Kitért arra is, tele volt az ellenzék külföldi, főként amerikai adományozókkal, és most kiviszik oda a teljes adatkezelést, ami millió kérdést vet fel.

Miért nem osztrák cégtulajdonosoknál szervez szafarit Hadházy Ákos?

Szóba került Hatvanpuszta is, amiről azt mondta: több tízezerszámra hevernek a pusztulás szélén álló gazdasági épületek Magyarországon, melyeket nem éri meg felújítani, főleg funkcióváltás nélkül, hiszen golfpályaként, fogadóként többet is rendbe hoztak már ilyen ingatlanból.

– Örülni kellene, hogy vannak emberek, akik, ha magánterületen is, de belevágnak ilyen felújításokba, és megmentenek valamit az utókornak. Érthető persze, hogy Hadházy Ákosnak lelki igénye van a kommunista államosításra, de ezt be kellene fejezni, és nem kéne magánterületre engedély nélkül bemenni, meg létrákon lógva kukucskálni.

– Amikor osztrák cégek autópályákat építve vitték ki a profitot, nem lehetne az osztrák cégtulajdonosoknál és ingatlanjaiknál szafarit szervezni? – tette fel a kérdést.

Baloldali gazdaságpolitikát képvisel Magyar Péter

A Tisza-adó kapcsán felidézte: az édesanyák adómentességére mondták, hogy arcátlanság, ami jellemzi a pártot.

Amíg nem jött ki Tarr Zoltán beszéde, egy szó sem esett adócsökkentésről meg adókalkulátorról, és az is felvet pár kérdést, hogy ha adót akarnának csökkenteni, mit nem szabad elmondani?

Irreleváns, hogy adócsökkentésről beszél a Tisza. És azt is érdemes megnézni, kik azok a közgazdász zsenik, akik ott ülnek a pártnál. Ezek a zsenik korábban hónapról hónapra elmagyarázták, hogy államcsőd lesz, és nem lett – idézte fel.