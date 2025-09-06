szeptember 6., szombat

1 órája

Orbán Viktor új részleteket árult el Kötcséről

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy vasárnap 16 órakor élőben jelentkezik Kötcséről. A miniszterelnök hozzátette: „Vigyázat, hamisítják!”

MW
Orbán Viktor új részleteket árult el Kötcséről

Orbán Viktor új Facebook-posztban jelezte, hogy vasárnap délután 4 órától élőben jelentkezik Kötcséről

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Amíg az adóemelési botrányba keveredett Magyar Péter mozgalma provokatív módon Kötcse főterére szervezett demonstrációt, vasárnap Orbán Viktor az idei hagyományos piknik keretében szólal fel. A miniszterelnök a közösségi oldalán így fogalmazott: 

Már csak egy nap. Vasárnap, 16h, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják! 

A Polgári Magyarországért Alapítvány idén már huszonnegyedik alkalommal hívja össze a hazai konzervatív közélet meghatározó szereplőit a Polgári Piknikre, amely a véleményformálók és gondolkodók legnagyobb éves találkozója. Vasárnap egész nap élőben közvetítik a kötcsei találkozót

 

 

