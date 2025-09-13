4 órája
Orbán Viktor az „izmos nap” után már a Harcosok Klubja edzőtáborára készül
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában számolt be a pénteki és a szombati sűrű programjáról. Orbán Viktor közölte, hogy pénteken Abu-Dzabiban interjút adott, tárgyalásokat folytatott, majd Dohában a magyar–katari szövetség mellett állt ki, hazafelé a repülőn kormányelőterjesztéseket olvas és előadást ír, szombaton pedig újabb munka és a sátoraljaújhelyi találkozó vár rá.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldala
Izmos nap volt a péntek. Landolás csütörtök este Abu- Dzabiban, reggel interjúk és tárgyalások. Aztán sovány malacvágtában irány Doha. Katar stratégiai szövetségese Magyarországnak, és most durván megsértették a szuverenitásukat. Személyesen álltam ki mellettük. A szív és az emberség a politikában is számít
– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzését.
A kormányfő elmondta, ezután indultak haza, a repülőn az előadását írta a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborba.
És még vagy féltucat kormányelőterjesztés elolvasása és eldöntése az 5,5 órás repülőúton. Akksi lemerülőben. Utolsó reményem a feleségem lecsója otthon. Szombat reggel még meló a Karmelitában, este veletek, Sátoraljaújhelyen
– írta.
A miniszterelnök megmutatta, miként telt a pénteki napja (videó)
A Magyar Nemzet korbban beszámolt arról,
hogy szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés.
A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, a Miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.