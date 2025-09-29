Látogatás
1 órája
Orbán Viktor megnézte az MTK új sportparkját
„Minden a helyén” – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök megnézte az MTK új sportparkját a Kerepesi úton
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Orbán Viktor Sonkával, a legnagyobb MTK-drukkerrel és Deutsch Tamással, az MTK elnökével hétfőn megtekintette az MTK új sportparkját.
A kormányfő a látogatásról több fotót is megosztott a Facebook-oldalán, bejegyzésében pedig azt írta:
Minden a helyén.
Vasárnap nyitották meg az MTK Sportparkot a Kerepesi úton.
A 9,5 hektáros sportpark területén többek között
- egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező,
- több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok,
- egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok,
- 33 800 négyzetméteres zöldterület
- és egy hatalmas napelempark jött létre,
a fűtést pedig az 1350 méter mélyről jövő geotermikus energia biztosítja.
