Orbán Viktor a migrációról: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó (videó)

– Amikor a németek azt mondták, hogy ők meg tudják oldani, az egy másik Németország volt. Azóta kiderült, hogy alig tudnak valamit megoldani. Tönkrement az autóiparuk, eladósodnak, kölcsönöket vesznek fel. Akkor mi is elhittük ezt – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában pénteken reggel a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Mint folytatta, Röszkén derült ki, hogy a bevándorlók mozgása inkább katonai, mintsem menekültjellegű.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában egy korábbi alkalommal

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ott látszódott, hogy szervezett embercsempészbandák irányítják őket, ott derült ki, hogy Soros György hálózata van a háttérben.

A miniszterelnök úgy folytatta, a migránstáboroknál derült ki, hogy milyen állapotokat okoz a bevándorlók jelenléte. Ő biztos volt benne, hogy a németek akármit mondanak, nekünk, magyaroknak ez nem jó. És a németek sem tudták megoldani, akármit is mondott Angela Merkel akkoriban.

A kormányfő elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer s mindenkorra megváltozott.

Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra.

Aki elmegy egy párizsi vagy bécsi iskolaudvarba, az ma mást lát, mint Magyarországon.

Amíg a svéd városokban tombol az erőszak, és háromszáz feletti esetben történt robbantásos merénylet, a svéd miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis minket oktat

– mutatott rá a miniszterelnök.

A miniszterelnökkel készült interjút itt tudja meghallgatni:

A kormányfő kijelentette, a migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét. – Hiszen valaki beengedte őket, ahhoz viszont nem fűlik a foguk, hogy felelősséget vállaljanak, egyszerűbb Magyarországot piszkálni. Ha valahol nőket erőszakolnak meg, bandaháború folyik, az valakinek a felelőssége, a miniszterelnöké – húzta alá.

A migrációs paktum kapcsán a kormányfő emlékeztetett: a migráció ügyében magukon kívül nem bízik senkiben, miután a baloldal korábban arról beszélt, nincs semmilyen probléma.

Nincs egyetértés migrációügyben. ha nemzeti kormány van, és szembeszáll Brüsszellel, akkor biztonság lesz. Az Európai Néppártból mi azért jöttünk ki, mert nem tudtunk megegyezni ebben a kérdésben. A Tisza Párt viszont önként sétált be oda, és megegyezett velük

– hívta fel rá a figyelmet.