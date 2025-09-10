1 órája
Orbán Viktor: kár vesződnie Ursula von der Leyennek
„Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette: „Amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná.”
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor a Facebookon azt írta: „Kár vesződnie Ursula von der Leyennek, a hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.”
A kormányfő hozzátette:
Magyarországon is ez lesz a Tisza Párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak.
A miniszterelnök kiemelte posztjában:
Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.
Majd így zárta bejegyzését: „Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!”
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Európai Bizottság elnöke ma az Európai Parlamentben mondja el második ciklusának első, az unió helyzetét értékelő beszédét. A képviselők a bizottság következő időszakra vonatkozó tervei mellett várhatóan több kritikát és kifogást is megfogalmaznak majd Ursula von der Leyennel szemben.