Orbán Viktor: micsoda éjszaka volt
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé fotókat a Sároraljaújhelyen zajló Harcosok Klubja edzőtábor első napjáról. „Együtt vagyunk” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtáborában résztvevők egy csoportjával
Micsoda éjszaka volt
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott fotóalbumhoz.
Mint korábban megírtuk, a hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen tartják a Harcosok Klubja első edzőtáborát mintegy 800 résztvevővel. A rendezvényre, ahol a jelenlévők találkozhatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, többszörös volt a túljelentkezés.
A miniszterelnök vasárnap délelőtt további fotókat osztott meg a Facebookján a Harcosok Klubja edzőtáboráról
Sokan vagyunk! Erősek vagyunk!
– írta az albumhoz.