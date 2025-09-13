2 órája
Orbán Viktor: sokan vagyunk, erősek vagyunk, az igazságért harcolunk (videó)
A miniszterelnök a közösségi odalára feltöltött videójával Sátoraljaújhelyről, a Harcosok Klubja edzőtáborából jelentkezett szombaton délután.
Orbán Viktor miniszterelnök érkezése a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborába
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a táborozók érkezésének pillanatait bemutató felvételek mellé azt írta:
Sokan vagyunk, erősek vagyunk és az igazságért harcolunk. Elindult az edzőtábor!
Mint korábban megírtuk, a hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen tartják a Harcosok Klubja első edzőtáborát mintegy 800 résztvevővel. A rendezvényre, ahol a jelenlévők találkozhatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, többszörös volt a túljelentkezés.
Később a miniszterelnök újabb posztban a maga érkezéséről is megosztott egy fotót, amely alá azt írta: „Rock and roll.”