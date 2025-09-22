Orbán Viktor fontos bejelentéseket tesz a parlamentben – kövesse nálunk élőben!

Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka, amelyen Orbán Viktor napirend előtt fog felszólalni. A miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt, és a napirend előtt mindenről beszámol. Valamint azt is elmondja, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.