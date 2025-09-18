Orbán Viktor bejelentette: kezdődik a digitális honfoglalás (videó)

„Digitális honfoglalás. Szombaton 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Sok meglepetéssel készülünk, érdemes követni!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója.

„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő. Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján! Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre!” – idézte fel a Magyar Nemzet a kormányfő korábbi bejelentését.

A lap emlékeztet, hogy