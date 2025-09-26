33 perce
Orbán Viktor: a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni (videó)
Hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amelyben közölte: mi nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án
Amikor 1998-ben Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk – fogalmazott Orbán Viktor Debrecenben a BMW-gyár átadásán. A miniszterelnök elmondta, hogy azt gondolták, lesznek elégedett németek, elégedett debreceniek, és közös büszkeség, amit a két ipar együttműködése okoz. Mint jelezte, fantasztikus és lenyűgöző a méret, valamint a minőség.
Elmondta, hogy a bajorok állnak hozzánk legközelebb, és a legvidámabbak a nagy germán világon belül. Emlékeztetett, hogy Szent István királyunk felesége is bajor volt.
A régi magyarok azt írták fel a bajorokról, hogy szorgalmasak voltak, minden vagyonukat megszázszorozták.
Európa gyenge
A miniszterelnök kívánja, hogy egyre több magyar ember engedhesse meg magának, hogy BMW-je legyen. Szerinte gyors váltásokra, bátor manőverekre lenne szükség, mert megmérettetnek az országok, és az autógyártók is a jövőben. Mint mondta, nem mindegy ki milyen választ ad a mostani helyzetre. Lesznek, akik talpon maradnak, és lesznek akik térdre esnek. Magyarország is komoly kérdéseket kap: akarnak-e termelni, tudnak-e a polgáraik dolgozni, milyen vezetőik lesznek. A kormányfő – mint fogalmazott – szomorú szívvel mondja: Európa gyenge. A Debrecenbe készülő BMW 15 százalékos hátránnyal indul a dél-karolinai BMW-vel szemben, ha ott akarjuk adni, így 15 százalékkal hatékonyabbnak kell lennünk. Szerinte a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német, és a kínai mérnökök.
Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást
Azt mondta, aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.
Tájékoztatott: a BMW képzési centrumot is létrehozott, emellett logisztikai, és üzleti szolgáltatóközpont is készül a városban, amely így bekerült Európa zöld fővárosának versenyében a legjobb 3 közé. Mint fogalmazott, jön a debreceni reptér fejlesztése is. Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forintnyi beruházás érkezett a térségbe.
Mint mondta, egyetlen más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt.
Úgy véli, hogy lehet az örök elégedetlenségben rejlik Debrecen sikerének a kulcsa. Orbán Viktor megjegyezte, hogy délután is tárgyalni fog Debrecen polgármesterével és nehéz órákra számít.
Üdvözlöm a BMW-t Magyarországon – fogalmazott a kormányfő. Majd megjegyezte, hogy a BMW sikere a mi sikerünk, az újításuk a mi előnyünk, és a munkahelyeik a magyar családok biztonsága.
Csináljanak minden eurócentből eurót. Induljon a közös utazás – zárta beszédét Orbán Viktor.A miniszterelnök beszédét itt nézheti meg:
Szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre nagyobb lendületet adnak a magyar gazdaságnak.
A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat.
A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatóak.