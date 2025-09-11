Orbán Viktor Abu-Dzabiban tárgyalást folytat Mohamed bin Zájed Ál Nahján sejkkel

Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra érkezett Abu-Dzabiba, ahol a pénteki napon tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), miután megérkezett Abu-Dzabiba 2025. szeptember 11-én. A kormányfő szeptember 12-én tárgyalást folytat Mohamed bin Zájed an-Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

A miniszterelnök ma reggel a Harcosok Klubjában jelentette be, hogy Abu-Dzabiba megy, pénteken pedig a Kossuth rádió műsorában számol be a tárgyalások eredményeiről.

Irány Abu Dzabi. Villám-munkalátogatás indul!

– adta hírül az indulás előtt a Facebook-oldalán Orbán Viktor.