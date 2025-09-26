1 órája
A nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt a Tisza Párt-közeli szakértő (videó)
Simonovics András az ATV-ben úgy fogalmazott: lehet gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.
Simonovics András közgazdász
Forrás: Képernyőfotó
A Tisza Párt újabb tanácsadója leplezte le Magyar Pétert – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikkére hivatkozva. Simonovics András a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt.
Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)Tarr Zoltán szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe”.
A közgazdász az ATV stúdiójában a Tisza Párt nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta:
lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.
Simonovics a beszélgetés elején még megpróbálta tagadni, hogy a Tisza Párt tanácsadója lenne, a végén azonban elszólta magát. Az Ellenpont szerint egyértelmű, hogy kapcsolatban áll Magyar Péter pártjával, különben nem beszélne többes szám első személyben.
Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát már a saját alelnöke is megkérdőjeleziMegküldték a selyemzsinórt a Tisza Párt elnökének.
A közgazdász egyébként jól illeszkedik a Tisza tanácsadói által képviselt megszorító irányvonalba: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy
a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni,
a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt.