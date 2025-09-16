Nagy Feró: Magyar Péter nem lesz miniszterelnök

– Szerdán elindul az Ankét Nagy Feróval című podcastműsor. Mit tudhatunk erről, miért vállalta el?

– Nagyon örültem neki, egyrészt azért, mert így együtt dolgozhatok Huth Gergellyel, másrészt erősítenünk kell a digitális Magyarországot. Miután az utóbbi időben sokasodnak a támadások, nyilvánvalóan nekünk is ott kell lennünk, erőt kell mutatnunk. Talán valamennyire hiteles fazonnak tűnök, megtisztelő, hogy engem választottak a podcastbe.

– Sokan sokfélét mondtak, üzentek politikáról a színpadról az utóbbi időben, Majka, Krúbi, Azahriah, hadd ne soroljam tovább. Vajon egy húszéves fiatal fejében hogy áll össze ez az egész, kell-e igazságot tenniük, hogy egyáltalán kinek van igaza?

– Nyilván akadnak olyan húszéves fiatalok, akik boldogan kiabálják, hogy mocskos Fidesz, hiszen azt gondolhatják, hogy éppen valamiféle forradalmat élnek át. Mindez persze csak a koncerteken jelentkezik, ki tudja, a hétköznapokon egyáltalán gondolnak-e ilyesmire. Ugyanakkor elég csúnya dolog, ha a fiatalokat mások belerángatják a politikába. Szerintem nem tömeges jelenségről van szó, csak egy kisebb tábor hangoskodik, akiket megbíztak azzal, hogy kezdjenek skandálni, kiabálni. Éppen ezért nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek az egésznek.

– Miben sikeresebb Magyar Péter az eddigi baloldali vezérfiguráknál?

– Egyelőre abban jobb, hogy hamarabb melléálltak azok az anarchista baloldaliak, akik benne látják a messiásukat. Persze jó kérdés, honnan van pénze sok-sok milliós rendezvényekre, ki építi a színpadot, hogyan és miből szervezték meg a munkásokat? Mint zenész pontosan tudom, hogy mindezt nem ingyen adják. Valójában valakik beálltak Magyar Péter mögé, és tudatosan felépítették a közéletben. Amikor elindult, csak néztem, hogy ki az ember, kirepült a fészekből, majd visszapiszkít? Pár hónap múlva aztán megértettem, hogy neki egyszerűen nincs más útja, ha anyagilag jól akar járni. Eredetileg nyilván úgy gondolta, hogy Juditon keresztül elérhet oda, ahova nagyon szeretne eljutni, de ehhez nem volt elég tehetsége. Mindenesetre azt meg kellene tanulnia, hogy ha már hazudik egy nagyot, legalább tegyen úgy, hogy elhiggyük. Merthogy ő úgy hazudik, hogy rögtön leleplezi magát, hiszen egy órával azelőtt még teljesen mást mondott ugyanarról a témáról. Szerintem itt rontja el leginkább a saját esélyeit. És hogy belőle nem lesz miniszterelnök, abban biztos vagyok.