Nacsa Lőrinc: Magyar Péter jövőképében csak saját maga szerepel

– Hogy látja az elmúlt időszakot nemzetpolitikai szempontból?

– Szerintem jó úton vagyunk a veszélyek korában is, hogy a nemzet erősödjön, és mindent meg is teszünk ezért. Programjainkat tudtuk folytatni a nehéz időszak ellenére is. A kárpátaljai magyarokat továbbra is tudtuk segíteni a háborús helyzet ellenére, sőt kiemelten foglalkoztunk azzal, hogy a háborús konfliktusok, az ukrán kényszersorozás ügyében, és így tovább segítséget nyújtsunk. Azért szoktuk használni az erősödő nemzet kifejezést, mert az elmúlt 105 évet tekintve mind az anyaországi, mind a külhoni magyarság most van egyik legerősebb állapotában, annak ellenére, hogy válságok, kihívások vannak. Rengeteg nagy tervünk van a jövőre nézve is, hiszen a beváltott ígéretek, az elmúlt 15 év eredményei alapot adnak arra, hogy tovább tervezzük a jövőt a nemzetpolitika területén is.

– Idén is meghirdették a Határtalanul programot, amiről a kormány végül azt a döntést hozta, hogy minden érvényes pályázat nyertes lesz. Ez példa nélkülinek számít, miért jutottak erre a döntésre?

– Mert ez egy nagyon sikeres program. Azt célozza, hogy magyarországi diákok osztálykirándulásokon a saját osztályközösségükkel eljuthassanak a határon túli magyarlakta régiókba. Ez az elmúlt években azt eredményezte, hogy 600 ezer magyarországi diák jutott el külhoni magyarlakta területekre, ami egy óriási szám. Ez mind-mind a nemzet hálóját szőtte sűrűbbre, és eljutottunk odáig, hogy ma az egyetemisták és főiskolások 80 százaléka járt már a külhoni magyar régiókban. Így hozta meg a döntést a kormány, hogy minden érvényes pályázat nyer. Ráadásul pluszforrást is biztosított a Határtalanul pályázathoz, hiszen nem akarjuk, hogy bárki azért maradjon le ezekről az osztálykirándulásokról, mert elfogyott rá a forrás. A legtöbben tavaszra szervezik a kirándulásokat, de nagyon sokan vannak azok, akik már most ősszel indulhatnak.

– A kormány nemzetpolitikájának egyik alappillérét jelenti, hogy biztosítják a külhoni magyaroknak a magyar állampolgárság felvételének lehetőségét. Jelenleg mennyi kettős állampolgár van?